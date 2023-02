Nel parco Guy Moll di Montesilvano la cerimonia per il "Giorno del ricordo" [FOTO]

Anche l'amministrazione comunale di Montesilvano ha voluto celebrare il Giorno del Ricordo con una cerimonia che si è tenuta nel parco Guy Moll dove si trova una pietra con la scritta "Alle creature perdute nel labirinto della nostra memoria" realizzata dai ragazzi del liceo Misticoni nel 2008, e che si trova di fianco al monumento dedicato ai martiri delle Foibe.

A presenziare la cerimonia e deporre una corona in suffraggio delle vittime, il consigliere comunale Marco Aurelio Getulio Forconi che ha indossato la fascia tricolore in rappresentanza del sindaco di Montesilvano, impegnato, in veste di Presidente della Provincia, a ricordare le vittime in una cerimonia contestuale che si è svolta a Pescara. Come ha ricordato l’ex sindaco Pasquale Cordoma, presente alla cerimonia, Montesilvano è stato il primo comune ad intitolare - nel 1995 - ai martiri delle Foibe, oltre al monumento in piazza Guy Moll, anche le vie Martiri delle Foibe e Antonio Pieramico, quest’ultima in ricordo del giovane montesilvanese infoibato all’età di 19 anni.

Presente anche Antonio Fares, docente di geografia economica e presidente Alma, che ha ringraziato l'amministrazione comunale per la sensibilità sempre dimostrata su tema. A celebrare l’inno alla libertà, al rispetto per l’uomo e per le idee, l’associazione nazionalecCarabinieri, le Associazioni rappresentative dell’unità nazionale e gli uomini del comando di polizia locale, con il vice comandante Carletti e l’associazione nazionale dei bersaglieri.

Forconi ha dichiarato:

“Ricordare è importante ma soprattutto necessario per conservare e rinnovare la memoria di quei fatti tragici. È fondamentale per le giovani generazioni ripercorrere queste tappe, anche se dolorose, perché solo così potranno formare una coscienza e una consapevolezza."

La cerimonia si è conclusa con un minuto di silenzio e raccoglimento nel ricordo di Norma Cossetto, la studentessa istriana violentata e infoibata, simbolo delle donne vittime di violenza e persecuzione e di questa grande tragedia delle Foibe dove morirono migliaia di italiani. Anche a lei, l’amministrazione ha intitolato un giardino sul lungomare. In commemorazione della Giornata del Ricordo, il Comune di Montesilvano ha poi partecipato con il gonfalone della Polizia Locale alla cerimonia che si è svolta, sempre in mattinata, nella città di Pescara e che ha visto la sentita partecipazione di numerosi sindaci della Provincia.