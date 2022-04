Restyling e riqualificazione anche per il parco Giovanni Paolo II di Montesilvano [FOTO]

Al via i lavori di riqualificazione e restyling nel parco Papa Giovanni Paolo II di Montesilvano, nell'ambito degli interventi per la riqualificazione delle aree verdi cittadine avviate dall'amministrazione comunale De Martinis. Dopo il parco della Libertà di via Aldo Moro, dove sono stati installati un’area fitness per consentire lo svolgimento di attività sportive e giochi per bambini, tra cui giochi inclusivi, gli interventi nel Parco Guy Moll e la realizzazione dell’area verde dedicata alle vittime di Rigopiano, ora gli interventi si sono spostati su questa area verde come ricorda il sindaco Ottavio De Martinis:

"Tanto è stato già fatto con l’ampliamento delle opportunità ginniche e ludiche, si continuerà con il Parco Papa Giovanni Paolo II e con le altre aree verdi della città, partendo dai parchi più grandi" mentre l'assessore comunale Alessandro Pompei aggiunge che gli interventi programmati sono importanti sulle aree verdi, e in questo parco sarà installata un’area dedicata ai giochi per bambini con la presenza anche di giochi accessibili per i diversamente abili:

"L’area sarà realizzata con una pavimentazione in gomma antitrauma per garantire la sicurezza di tutti. I giochi saranno fruibili dalla metà di maggio." Il vicesindaco Paolo Cilli: “È un progetto, questo, su cui l’amministrazione stava lavorando da tempo. Il centro di Montesilvano aveva bisogno di una riqualificazione dell’area giochi del parco, che è molto vissuto da tutti i nostri figli. Tra i nuovi giochi ci sarà anche una teleferica lunga 20 metri”.