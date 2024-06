Cadono alcuni alberi nel parco Antonilli di Montesilvano: scatta la chiusura

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ha disposto la chiusura del parco Antonilli in via Spagna a causa di un problema con alcuni alberi. Diverse piante, infatti, sono cadute nei giorni scorsi e per questo è stata richiesta una perizia all'agronomo Francesco Cellini. Lo specialista ha quindi disposto la potatura e l'abbattimento di tutte le piante che presentano criticità, in particolare quelle che risultano secche o pericolanti a causa del sollevamento delle radici dal terreno.

Come si legge nell'ordinanza di chiusura "Preso atto delle risultanze rilevate dal'agronomo Francesco Cellini che, in ultima analisi prescrive l’abbattimento degli alberi caratterizzati da elevata propensione al

cedimento, nonché da rischio estremo in relazione alla vicinanza ai confini (proprietà ferrovie e proprietà condominiali) e degli alberi isolati e/o in gruppo, filare con criticità come dettagliato in relazione, si dispone la chiusura immediata del parco fra via Spagna e via Aldo Moro fino alla rimozione dello stato di pericolo".