Un nuovo parcheggio da 30 posti in via Lago di Bracciano a Montesilvano: al via i lavori [FOTO]

Sono partiti a Montesilvano, in zona santa Filomena, i lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio da 30 posti. Lo ha fatto sapere il sindaco Ottavio De Martinis, che si è recato sul posto in via Lago di Bracciano dove è stato aperto il cantiere. Presenti anche gli assessori Alessandro Pompei e Deborah Comardi. Il primo cittadino ha spiegato che si tratta di un'opera strategica che si colloca nell'ambito dei progetti di riqualificazione avviati dall'amministrazione comunale a Montesilvano:

"Un’opera che risulterà strategica, non solo per la stagione estiva ma anche per il decoro e la sicurezza urbana. La via si trova in una delle traverse del retropineta, in una zona molto abitata, frequentata d’estate da bagnanti e turisti, dove precedente c’era un campo da tennis con un casotto dismesso, in questo spazio realizzeremo un parcheggio per 30 posti auto.

L’intervento ha una doppia utilità, da un lato garantirà maggiori posti auto per la zona che, soprattutto nel periodo balneare, è carente di aree di sosta. Allo stesso tempo, però, contribuirà alla riqualificazione di un’area molto degradata e che è stata a lungo chiusa. Il parcheggio, che avrà un’entrata e un’uscita, sarà dotato anche di un impianto di illuminazione."