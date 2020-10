Montesilvano ricorda i quattro alpini uccisi in Afghanistan nel 2010 [FOTO]

Montesilvano ricorda i quattro alpini uccisi in Afghanistan nel 2010. La cerimonia si è tenuta stamane, alla rotonda di via Marinelli e nel tratto di lungomare fino a via Isonzo, in occasione del decimo anniversario dell’attentato in cui, durante una missione di pace, quattro uomini persero la vita e un quinto rimase gravemente ferito.

Prima è stato scoperto un monumento dedicato alla pace, poi c'è stato l’atterraggio sulla spiaggia dei paracadutisti dell’Anpdi (associazione nazionale paracadutisti d’Italia) con fumogeni verdi, bianchi e rossi, che hanno tracciato nel cielo ampie e suggestive scie, a richiamo della nostra bandiera. Presenti, tra gli altri, il sindaco Ottavio De Martinis e le associazioni combattentistiche e d’arma.