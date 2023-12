Papa Francesco supporta la History Life onlus di Montesilvano donando uno zucchetto e 3 foto autografate

Per il quinto anno consecutivo l’associazione montesilvanese History Life Onlus ha ricevuto il supporto di Papa Francesco. Il plico contenente tre fotografie autografate e uno zucchetto indossato e firmato da Sua Santità in persona è stato ritirato dagli operatori dell’ente del terzo settore in Vaticano e ha il fine di sostenere la realizzazione di numerosi progetti di beneficenza, tra cui il pranzo di Natale per i più bisognosi in collaborazione con la Capanna di Betlemme Comunità Papa Giovanni XXIII di Chieti, nuove borse di studio per studenti meritevoli ma economicamente svantaggiati dell’istituto comprensivo di Spoltore e una nuova iniziativa solidale legata all’educazione a Zanzibar, in Africa.

I preziosi beni saranno messi all’asta sul portale internazionale della beneficenza online CharityStars e il ricavato impiegato nella realizzazione dei progetti. La History Life Onlus promuove progetti di beneficenza, finalizzati alla tutela e alla promozione di cultura e arte, attraverso l'istituzione di borse di studio in favore di giovani studenti meritevoli ma economicamente svantaggiati, che vengono finanziate attraverso la vendita di beni messi a disposizione da personaggi della politica, dello spettacolo e dello sport.