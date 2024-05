Un residente dei palazzi Gemelli dopo la visita del candidato D'Addazio: "Fino a 10 anni fa c'era il far west, allarmismo eccessivo"

Un cittadino di Montesilvano, residente in uno dei due palazzi Gemelli dietro la pineta sul lungomare, ci ha scritto per esprimere il suo pensiero e la sua opinione dopo la visita del candidato sindaco del centrosinistra Fabrizio D'Addazio che ha incontrato alcuni residenti fra cui una candidata nella sua lista. I cittadini avevano parlato di una situazione di forte criticità per quanto riguarda la sicurezza, legata al fenomeno della prostituzione oltre al degrado e all'incuria dell'area della pineta.

"Io vivo qui da ormai quasi 20 anni, e sinceramente sentire oggi parlare di grave situazione d'emergenza nella zona dei palazzi Gemelli e delle altre palazzine dell'area mi sembra non solo eccessivo, ma al quanto strumentale probabilmente per l'imminente elezione. Siamo d'accordo che tanto può essere migliorato e sicuramente qualche controllo da parte delle forze dell'ordine in più non farebbe mai male, ma i residenti che dipingono un quando simile ad una specie di ghetto fanno finta (o forse non c'erano) di non ricordare com'era la situazione circa 10 - 15 anni. Prima del 2010/2012, infatti, la situazione era veramente complicata: in quel caso il termine far west forse veramente poteva essere utilizzato: spaccio di droga ovunque, dagli ingressi dei palazzi fino ai parcheggi e ai pianerottoli, prostituzione dilagante soprattutto negli appartamenti (e non in strada come accade ora). Insomma, forse fino al 2012 non avrei nemmeno io raccomandato ad un amico di affittare un appartamento qui per le vacanze estive. Ma poi, soprattutto dopo il blitz che se ben ricordo è avvenuto nel 2012, la situazione è gradualmente cambiata.

Oggi, entrambe le palazzine Gemelli e i palazzi posteriori sono coperti da decine di telecamere di videosorveglianza che sicuramente funzionano da deterrente. Ma non è tutto, va anche detto che esiste un servizio di vigilanza fisso notturno, con la presenza di un operatore davanti ai palazzi ogni sera dalle 23 circa fino al mattino. Sfido io a trovare quanti altri condomini a Montesilvano e in zona hanno un vigilantes fisso in presenza. E i risultati si vedono: oggi si vive relativamente tranquilli, molto più rispetto a una decina di anni fa e posso dire anche che l'amministratore di condominio svolge da anni un ottimo lavoro. Per quanto riguarda la questione dei turisti, che secondo alcuni sarebbero drasticamente diminuiti la situazione non è esattamente questa: al netto dei due anni di Covid, dal 2022 le palazzine sono tornate a riempirsi di famiglie e coppie nei mesi di giugno, luglio e agosto. Inoltre, va ricordato che moltissimi appartamenti qui in estate non vengono affittati ai turisti ma ospitano i proprietari che trascorrono qui le vacanze. "

Il residente conclude:

"In merito poi alla questione della prostituzione: è vero che nelle due palazzine (composte da centinaia di appartamenti) vivono alcune donne o comunque soggetti che praticano la prostituzione sul lungomare e nelle strade adiacenti ai Gemelli, ma parliamo veramente di un numero esiguo. Se ci sono problemi legati alla viabilità e ai clienti se ben ricordo è già in vigore una norma del Comune che multa con centinaia di euro di sanzione chi si ferma a contrattare prestazioni sessuali in strada, ricordando sempre che la prostituzione se svolta in maniera libera non è reato. Quindi sì in questo caso rafforzare i controlli sarebbe utile, ma anche qui non parliamo di situazioni di estremo allarme. Concludo con quella che spero sia stata solo una provocazione da parte del candidato sindaco D'Addazio in merito alla possibilità di "aprire alla vista mare" i palazzi Gemelli: faccio presente che le fronde e i rami di cui parla come fossero un problema, sono i rami e i tronchi degli alberi di un'area naturale protetta, e che chiudere anche questo tratto di lungomare tutta l'estate con il divieto di transito sarebbe micidiale per la viabilità già messa alla prova per l'isola pedonale dalla zona di viale Abruzzo. Quindi, spero che passata l'ondata di annunci pre elettorali, presto si torni al buonsenso."