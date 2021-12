Al palaroma di Montesilvano una lezione gratuita di karate con il campione olimpico Luigi Busà

Occasione imperdibile per gli atleti e appassionati di karate che domenica 19 dicembre potranno seguire, a Montesilvano, una lezione gratuita del campione olimpico e pluridecorato Luigi Busà. L'evento è organizzato dal comitato regionale Fijlkam Abruzzo e patrocinato dall'amministrazione comunale che ha messo a disposizione il Palaroma per un'iniziativa unica e di risonanza nazionale.

Lo stage sarà aperto domenica, dalle 10.00 alle 11.30, agli atleti più piccoli ed il pomeriggio, dalle 16.00 alle 17.30, ai ragazzi agonisti e agli adulti. Tutti gli iscritti potranno fare una foto ed avere un autografo da Busà, che vanta 3 titoli mondiali, 5 ori Europei e per ben 14 volte campione Italiano. L'accesso, come detto, è gratuito ed è necessario disporre del super green pass. Il commento dell'assessore comunale Alessandro Pompei:

“La nostra città non è la prima volta che ospita atleti di rilievo internazionale e anche in questa occasione siamo molto felici di accogliere a Montesilvano l’olimpionico Luigi Busà, vincitore di ben tre titoli mondiali e di un oro a Tokyo, battendo l’azero Rafael Aghayev, suo eterno rivale.

Da molti questo karateka, alla sua prima uscita post olimpica, è considerato un campione anche nella vita ed è un esempio di correttezza e stile. La nostra amministrazione considera lo sport un volano importante per l’economia del territorio, investendo fin dal suo insediamento nella riqualificazione degli impianti sportivi e in manifestazioni internazionali nelle varie strutture cittadine, compreso il Pala Dean Martin. Sono certo che domenica prossima il Palaroma si tingerà di azzurro e di festa per l’arrivo di questo straordinario campione, che attirerà tanti appassionati non solo di karate”.