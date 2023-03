Il Palaroma di Montesilvano torna ad ospitare il grande futasl femminile: in programma Italia - Finlandia

È iniziato ieri, 16 marzo, con il raduno a Montesilvano della nazionale femminile il lungo fine settimana dedicato al futsal al Palaroma, con la doppia sfida amichevole contro la Filandia. Italia - Finlandia infatti sarà giocata venerdì 17 marzo dalle 20 e sabato 18 marzo dalle 19. Otto anni fa, sempre la nazionale femminile di calcio a 5 aveva giocato già al Palaroma contro l'Ungheria. L'evento è stato presentato nel Palaroma alla presenza del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, dell'’assessore allo sport del Comune di Montesilvano Alessandro Pompei, del vicepresidente della Divisione Calcio a 5 Antonio Scocca, del responsabile del Calcio a 5 del Cr Abruzzo Salvatore Vittorio e del capitano della azzurre Ludovica Coppari. Il sindaco De Martinis:

“Siamo felici di ospitare le azzurre, sono sicuro che ci daranno grandi soddisfazioni. Questo è un ritorno che rende orgogliosa la città e l’amministrazione. Come cittadino e come amministratore, sono orgoglioso di ospitare ancora una volta un evento così importante che sancisce il ritorno delle azzurre al Palaroma dopo 8 anni. In linea con il percorso intrapreso dall’inizio del mio insediamento, grazie ad eventi internazionali e di alto spessore tecnico-sportivo, l’intento era proprio quello di rilanciare il Palaroma e lo sport in tutte le sue discipline. In questo caso, Montesilvano ha una forte tradizione legata al Calcio a 5 ed è ancor più bello e significativo ospitare ragazze della squadra Azzurra appartenenti al nostro territorio.

Auguro fortuna e successi alla nazionale italiana sia per le due amichevoli che per il futuro, certo che come ci ha regalato tante soddisfazioni ed emozioni in passato, continuerà a farlo anche in futuro. Nel nostro Palaroma i colori azzurri hanno raggiunto traguardi davvero importanti: che sia di buon auspicio anche stavolta, sostenuti dal calore e dalla partecipazione del pubblico che invito ad essere numeroso sugli spalti venerdì 17 marzo alle ore 20 e sabato 18 marzo alle ore 19"

La Ct Francesca Salvatore ha aggiunto:

“Sono amichevoli, ma solo fino a un certo punto. Siamo felicissimi di poter giocare in casa, davanti a un pubblico che senza dubbio risponderà in maniera importante. Cercheremo di essere all’altezza delle aspettative e non vediamo l’ora di competere, provando a far divertire i nostri tifosi”.