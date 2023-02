Importante riconoscimento per il Palaroma di Montesilvano che diventa centro federale territoriale di calcio a 5

La Federazione italiana giuoco calcio ha ufficialmente riconosciuto il Palazzetto "Corrado Roma" di Montesilvano come Centro federale territoriale del calcio a 5 per tutto l’Abruzzo e va ad inserirsi nel disegno dell’"Evolution Programme”, il percorso di sviluppo proposto dal settore giovanile e scolastico nell’ambito della crescita tecnica e formativa del movimento giovanile italiano. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Ottavio De Martinis e dall'assessore Alessandro Pompei, per il Palaroma che diviene polo territoriale di eccellenza per la valorizzazione del talento e per lo sviluppo del futsal.

"Un risultato prestigioso - afferma il sindaco Ottavio De Martinis – ottenuto grazie alla proficua sinergia tra l’amministrazione comunale e il Comitato regionaleaAbruzzo che contribuisce a rendere il nostro impianto ancor più fiore all’occhiello della regione e punto di riferimento essenziale per la pratica di tutti gli sport giovanili di squadra. Basti pensare che nell’ultimo anno, il nostro Palaroma ha ospitato i play-off del Campionato di serie A di futsal calcio a 5, gli Europei di volley under 20 con il trionfo dell’Italia, gli Europei di Calcio a 5 Sordi ed è stato sede di importanti stage internazionali di Karate presieduti da campioni olimpionici". Pompei ha dichiarato:

"È un riconoscimento davvero significativo per la città perché certifica il processo di crescita e potenziamento di un impianto strategico come il Palaroma che l’amministrazione comunale sta portando avanti da tempo in sinergia con il nuovo gestore dell’impianto, Luca Copparoni della Polisportiva Roma- Marconi". Le società del territorio potranno avvalersi di una sede privilegiata per attività formative grazie alla collaborazione con la struttura tecnica del settore giovanile della Figc.