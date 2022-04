Al Pala Senna di Montesilvano fine settimana dedicato al pattinaggio artistico con la terza tappa del circuito nazionale Fisr

Fine settimana all'insegna del pattinaggio artistico a Montesilvano, che ospiterà al pala Senna oggi 23 aprile e domani 24 aprile la terza tappa del circuito nazionale Fisr Pattinaggio artistico inline. Oltre 500 le presenze in città per la manifestazione, come spiega l'amministrazione comunale, fra atleti, accompagnatori e staff tecnici.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore allo sport Alessandro Pompei e dal presidente della commissione sport Alice Amicone. L'assessore ha commentato

"Ci avviciniamo a una stagione che fino all’autunno vedrà la città di Montesilvano protagonista a 360 gradi” ricordando che a breve ci sarà la presentazione del cartellone degli eventi sportivi estivi in città. La presidente Amicone:

“Come presidente della commissione sport, sono felicissima di ospitare nella nostra città una gara così importante per il mondo delle rotelle. Parteciperanno molte società provenienti da tutta Italia. Un sentito ringraziamento va alla asd Evolution Skating Dance, che ha organizzato l’evento con il patrocinio del Comune”. Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale aveva provveduto alla pulizia e sistemazione del verde attorno al pala Senna in vista proprio dell'importante evento in programma nel fine settimana e dell'arrivo della stagione estiva.