A pala Dean Martin di Montesilvano uno sportello dell'azienda speciale dedicato all'assitenza ai profughi ucraini

Continuano le iniziative per sostenere il popolo ucraino a Montesilvano. L'amministrazione comunale, con un post su Facebook, ha fatto sapere che l'obiettivo è quello di fornire accoglienza, cibo, vestiti a donne, bambini e famiglie arrivati a Montesilvano in cerca di aiuto, e per questo il Comune si sta coordinando con le realtà attive sul territorio per fornire un piano integrato e con risposte tempestive alle richieste di accoglienza.

"Per questo motivo, da domani al pala-DeanMartin sarà operativo uno sportello dell’azienda speciale. Funzionerà dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e sarà un importante supporto informativo ai profughi ucraini, così da orientarsi meglio su quanto previsto per loro da Regione, protezione civile e prefetture. Prevista la presenza di un assistente sociale, due amministrativi e un mediatore linguistico ucraino." Per quanto riguarda invece la raccolta di aiuti umanitari, è prevista solo nelle giornate di martedì e venerdì in orario pomeridiano dalle 15 alle 19, sempre al Pala Dean Martin.