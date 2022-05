Al Pala Dean Martin di Montesilvano una fiera dedicata alla vita e al recupero degli imballaggi

Al Pala Dean Martin di Montesilvano una fiera dedicata interamente al mondo dell'imballaggio. È in programma dal 19 al 21 maggio al Pala Dean Martin “A lezione dal prof.Imballo”, fiera organizzata da Comune di Montesilvano, Formula Ambiente, Sapi e RicreaTe che coinvolge oltre mille studenti delle scuole cittadine. La presentazione della fiera è avvenuta questa mattina nella sala consiliare del Comune di Montesilvano, da parte del sindaco Ottavio De Martinis, alla presenza anche del vicesindaco e assessore all’Igiene urbana Paolo Cilli e del responsabile per l’Abruzzo di Formula Ambiente Nicola della Corina.

Aperta a tutta la città e a ingresso gratuito, “A lezione dal prof. Imballo” prevede una serie di percorsi creati appositamente per mostrare la vita degli imballaggi: dall’utilizzo quotidiano al riciclo, recupero, riutilizzo sotto altra forma.

Le mattinate del 19 e del 20 maggio saranno dedicate agli studenti, mentre i pomeriggi saranno aperti alla cittadinanza, con seminari e dimostrazioni. Il 21 maggio il Pala Dean Martin accoglierà i cittadini per la visita agli stand allestiti. Il sindaco De Martinis ha commentato:

“Siamo portando avanti iniziative destinate ai ragazzi delle scuole sul rispetto dell’ambiente e sull’importanza del riciclo. Una tematica su cui c’è grande attenzione da parte della cittadinanza”.

L'assessore Cilli ha aggiunto:

“Già da tempo Montesilvano si è resa protagonista di numerose buone e innovative pratiche nell’ambito ambientale. Con la fiera dell’imballaggio la città diventa per tre giorni il centro del ciclo di vita di tutti quei materiali che abitualmente utilizziamo nelle nostre attività quotidiane.Il Pala Dean Martin ospiterà oltre un migliaio di ragazzi delle scuole cittadine che prenderanno parte ad attività create e condotte per loro, accoglierà i referenti delle più moderne aziende che operano nel settore. Diventerà quindi la casa dove le idee e le pratiche in tema ambientale potranno circolare e prendere vita. Si potrà toccare con mano il percorso che fa il rifiuto nel sistema di raccolta. Invitiamo la cittadinanza a partecipare”. I ragazzi del liceo D'Ascanio e dell'istituto Silone potranno fare rispettivamente da tutor e ciceroni. Nicola della Corina:

“Ci è sembrato opportuno focalizzarci su cosa è un imballaggio, dal momento che oggi c’è un po’ di confusione sullo smaltimento.La fiera è per tutti coloro che hanno a cuore l’ambiente e che vogliono comprendere al meglio questo settore”.