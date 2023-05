A Montesilvano la Tari del 2023 si può pagare attraverso l’app “Io”, come funziona

Il Comune di Montesilvano fa sapere ai cittadini che è attiva la possibilità di ricevere gli avvisi Tari del 2023 attraverso l’app “Io”.

Ovvero l’applicazione dei servizi pubblici che consiste in un unico punto di accesso per interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali e nazionali, direttamente da uno smartphone.

L'applicazione investirà poi tutta una serie di nuovi servizi, oltre agli avvisi Tari, che verranno resi fruibili dal Comune di Montesilvano e che, in generale, farà riferimento a tutto il ventaglio di servizi pubblici digitali elargiti dalle pubbliche amministrazioni.

Attraverso l’applicazione “Io”, che l’amministrazione è riuscita ad attivare grazie a un finanziamento di 20mila euro emesso dal dipartimento trasformazione digitale, verranno attivati 28 servizi. Una preziosa opportunità per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la pubblica amministrazione. «Si invitano, pertanto, tutti i cittadini in possesso di uno smartphone a installare e attivare l’applicazione quanto prima per ricevere la Tari 2023 ed usufruire delle sue numerose funzioni», dicono dal Comune, «ulteriori informazioni sono reperibili al seguente link: https://io.italia.it/cittadini/