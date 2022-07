Padre e figlio di 3 anni rischiano di annegare, salvati dal bagnino [FOTO]

Un padre e il suo figlioletto di soli 3 anni hanno rischiato di annegare questa mattina, 23 luglio, a Montesilvano, ma fortunatamente sono stati salvati in tempo dal bagnino della Lifeguard Francesco Nuccitelli, che è riuscito a metterli al sicuro dopo essere intervenuto con il proprio pattino. Il fatto si è verificato intorno alle ore 10, nel tratto di mare al largo del lido Padovani.

Come riferisce lo stesso Nuccitelli a IlPescara.it, l'uomo e il bambino si trovavano in acqua alta, oltre la scogliera, a una profondità di circa 2 metri, quando si sono resi conto di essere in difficoltà. Il giovane assistente, che in quel momento stava passando proprio da quelle parti, richiamato dalle urla di altri bagnanti li ha notati e si è quindi tuffato per raggiungerli a nuoto, conducendoli infine in un punto dove l'acqua è più bassa. Alla fine solo tanto spavento, ma tutto è bene ciò che finisce bene.