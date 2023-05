Padovano (Sib Confcommercio) sul problema erosione spiagge a Montesilvano: "Servono soluzioni definitive e non interventi tampone"

A Montesilvano, in particolare nel tratto nord del lungomare, servono interventi strutturali e permanenti per risolvere finalmente il problema dell'erosione. A dirlo il presidente regionale del Sib Confcommercio Riccardo Padovano, da noi raggiunto per capire la situazione alla vigilia della stagione estiva. Ricordiamo che in questi giorni partirà un intervento urgente di prelievo di sabbia dalla zona della Madonnina a Pescara e di ripascimento della zona nord del lungomare, nel tratto vicino ai Grandi Alberghi da parte del Comune.

Padovano ha spiegato che proprio in quel tratto fino a via Marinelli c'è una situazione difficile, con problemi comunque anche fino al confine di Pescara:

"Servono interventi definitivi, non operazioni tampone condotte all'ultimo momento che possono dare respiro solo per qualche mese. Occorre un intervento strutturale e per questo chiediamo alla Regione di rendere operativi i progetti per le nuove scogliere con il riallineamento di quelle esistenti e la creazione di nuove barriere di scogli. Sappiamo che la Regione ha a disposizione ed ha messo già a bilancio una somma importante per la città di Montesilvano: occorre quindi che l'intervento diventi nel più breve tempo possibile concreto. Il riallineamento è ormai necessario fino alla foce del fiume Saline: ormai sono troppo sottocosta a causa dell'erosione nei decenni che ha mangiato decine di metri di lido. La loro efficacia è diventata relativa e con un riposizionamento adeguato e un potenziamento potremo vedere benefici importanti".

Padovano insiste che l'intervento dovrebbe poter partire già a ottobre o novembre in modo da essere pronti per la stagione estiva 2024:

"A Pescara sud è stato risolto definitivamente con un intervento simile lo stesso problema di Montesilvano: non serve ricaricare di sabbia poche settimane prima della stagione per garantire una soluzione, aspettiamo dunque i progetti definitivi della Regione".