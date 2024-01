Padovano (Confcommercio) sulla Renisi assessore al Turismo a Montesilvano: "Competenza e capacità in campo"

«Competenza e capacità in campo con la nomina ad assessore al Turismo di Daniela Renisi al Comune di Montesilvano».

A dirlo è Riccardo Padovano, presidente di Confcommercio Pescara.

«La Confcommercio di Pescara è orgogliosa della nomina di Daniela Renisi ad assessore al Turismo del Comune di Montesilvano», aggiunge Padovano.

Il presidente dell'associazione di categoria poi prosegue: «Montesilvano è una delle città turistiche più importanti del medio Adriatico oltreché dell’Abruzzo per numero di residenti, facendone la terza città d’Abruzzo. Mi voglio complimentare con l’amministrazione comunale che ha scelto come assessore esterno un tecnico e non un politico di professione e quindi credo la persona giusta per poter adempiere ai suoi compiti. Daniela Renisi sarà assessore al Turismo e anche al demanio e quindi con una delega importante in questo momento storico particolare. Aggiungo che dopo aver ascoltato il suo intervento in cui ha detto di voler mettere tutta la sua esperienza maturata nel tempo a disposizione della città e questo è importante. Solitamente è raro vedere un imprenditore e una persona che lavora in una associazione di categoria, essere assessore e questo credo che sia importante oltre che dare lustro a una città come Montesilvano che nel periodo estivo ha superato le 600mila presenze. Quando c’è turismo a Montesilvano c’è attività economica di ritorno nelle città limitrofe e parlo di Pescara e degli altri centri vicini. Daniela Renisi la conosco bene in quanto dirigente della nostra associazione Confcommercio in quanto presidente di Federalberghi. Parliamo di una persona seria e preparata e per questo convinti che il suo lavoro nei prossimi mesi di amministrazione sarà un lavoro proficuo e importante per la comunità e per il turismo cittadina. La Confcommercio, e non è la volta, fornisce all’amministrazione locale una personalità capace e competente. Con Daniela Renisi ci datano competenza, professionalità e capacità amministrativa e a lei, come presidente della Confcommercio di Pescara faccio i più sinceri auguri di buon lavoro».