Padovano (Confcommercio) sull'ingresso in consiglio a Montesilvano di Laura Silvetti: "Una bella notizia"

Il presidente di Confcommercio Pescara Riccardo Padovano, commenta l'ingresso in consiglio comunale a Montesilvano di Laura Silvetti, parlando di una buona notizia. La Silvetti, infatti, è un'imprenditrice del settore balneare portando avanti con il marito e la figlia un'attività che vanta oltre 50 anni di storia.

"La notizia della sua nomina riempie di gioia tutti noi e i balneari. Conosco Laura e la sua serietà ma sopratutto il suo impegno nel lavoro quotidiano e nell’associazione e nel sindacato. È una nomina che ci riempie d’orgoglio. Laura Silvetti è una imprenditrice e una donna intelligente che con il marito e la figlia porta avanti una attività balneare da oltre cinquant’anni. Parliamo di una donna fortemente impegnata nella vita sociale e nella attività politica e il suo ingresso in consiglio comunale a Montesilvano non può che essere accolto con favore ed entusiasmo perché il suo impegno con le sue idee non potrà che portare giovamento all’attività amministrativa. "

A nome di tutto il comparto della Confcommercio, Padovano augura un buon lavoro alla neo consigliera che potrà rappresentare le esigenze della categoria e divenire un punto di riferimento per le imprese balneari in questo difficile e delicato momento per il settore, in riferimento alla questione della mancata proroga automatica delle concessioni balneari imposta dalla sentenza del consiglio di Stato a partire dal 2024.