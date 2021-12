Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, è il nuovo presidente della Provincia di Pescara. Poche parole su Facebook per commentare questa elezione: "Grazie di cuore a tutti!", ha scritto il primo cittadino.

Questo, invece, è il commento del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri: “Alla Provincia di Pescara continua il buon governo del centrodestra con l’elezione alla carica di presidente del sindaco De Martinis, una vittoria per la quale sicuramente la lista di Forze di Libertà è stata determinante in termini di voti, di preferenze, ma soprattutto di idee e di programmi. Già da domani riprendiamo il lavoro per portare avanti i progetti preannunciati, per chiudere gli appalti in corso, e aprire nuovi cantieri di interventi e proposte, portando sul nostro territorio i fondi dei nuovi cicli di programmazione Fsc, Fesr e Pnrr per realizzare le opere strategiche che ancora mancano”.

Infine il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, Guerino Testa: "Auguro buon lavoro al neo eletto presidente della Provincia di Pescara, Ottavio De Martinis, nella certezza che sarà un interlocutore serio per i 46 sindaci del nostro territorio e con la mission di centrare obiettivi importanti, a partire dalle scuole, la manutenzione delle strade e l'importante sfida del Pnrr".