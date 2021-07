Notificate 5 ordinanze di sgombero negli alloggi di via Lazio a Montesilvano

Sono 5 le ordinanze di sgombero notificate in via Lazio 61 a Montesilvano da parte della polizia locale insieme ai carabinieri questa mattina, martedì 20 luglio.

A fornire i dettagli dell'operazione è il sindaco Ottavio De Martinis.

"Si tratta di nuclei familiari, al cui interno vi sono individui che si sono macchiati di reati e per i quali è prevista la decadenza pur avendo, una parte di essi, regolari contratti di locazione", chiarisce il primo cittadino.

Che poi aggiunge: "L'attività di notifica odierna si inserisce in un quadro strategico non più interlocutorio, ma operativo con l'amministrazione comunale di Pescara che, lo ricordiamo ancora, è proprietaria di minoranza dello stabile. Questo palazzo sarà completamente liberato nel giro di pochi mesi, con i legittimi assegnatari che saranno ricollocati in ambienti più salubri, mentre per la decina di abusivi si procederà con fermezza e intransigenza, senza speculazioni politiche ma con senso di responsabilità".