L'evento di triathlon finisce ma la riviera di Montesilvano non riapre subito e scoppia la polemica

Brutta sorpresa la mattina di lunedì 3 giugno per i residenti di Montesilvano che hanno trovato la riviera chiusa nonostante l'ordinanza, per consentire le gare di triathlon acquathlon, prevedesse la fine dei divieti domenica 2 giugno. Una vicenda che ha scatenato una nuova polemica in particolare da parte del comitato Villa Canonico-Villa Verrocchio.

Raggiunto da IlPescara il comandante della polizia locale Nicolino Casale fa sapere che la riviera è stata da poco riaperta. «Ci scusiamo per il disagio di questa mattina. Evidentemente c’è stato un fraintendimento. Ora la strada è stata liberata e si può passare tranquillamente».

L'ordinanza prevedeva la chiusura di via Aldo Moro (nel tratto di via Isonzo-via Marinelli) dalle 8 del 31 maggio alle 20.00 del 2 giugno con la viabilità interdetta anche in altri punti, così da poter consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva. Quindi la sorpresa della mattina del 3 giugno con tanti cittadini che hanno sollevato polemiche anche sui social.

Per Mauro Di Cola, presidente pro tempore comitato Villa Verrocchio-Villa Canonico, «la comunicazione istituzionale ha letteralmente toppato. Nessuno ha fatto sapere ai cittadini che anche lunedì mattina la riviera sarebbe stata chiusa!». Di Cola incalza: «c'è stato un problema con l'ordinanza, gli organizzatori avevano chiesto fino a questa sera alle 20, per cui a quanto pare la polizia locale ha sbagliato a scriverla non inserendo la giornata di lunedì per errore, almeno stando a quanto mi è stato riferito».

Insomma un fraintendimento che ha creato dei disagi con la strada comunque ora di nuovo transitabile.