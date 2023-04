Niente cani in spiaggia a Montesilvano eccetto che nel tratto loro riservato: per i trasgressori multe fino a mille euro

Vietato portare cani in spiaggia a Montesilvano eccetto che nell'unico spazio autorizzato. Per i trasgressori dell'ordinanza firmata dal sindaco Ottavio De Martinis ed entrata in vigore già il 6 marzo e che tale resterà fino al 26 novembre, sono previste multe da 100 a 1.000 euro.

La spiaggia libera individuata per chi al mare vuole andare con il suo amico a quattro zampe è anche per il 2023 quella che si trova all'altezza della Stella Maris e cioè quella che si trova accanto allo stabilimento Sabbia d'Oro. Resta il divieto di balneazione su tutta la spiaggia comunale e dunque anche nel tratto di arenile loro riservato. Laddove non espressamente vietata o segnalata, specifica l'articolo 3 della legge regionale, la balneazione degli animali è consentita ma solo sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore.

Per quanto concerne gli stabilimenti è compito dei balneatori decidere se accogliere o no gli amici pelosi dei propri clienti. Una decisione che va comunque comunicata al Comune entro il 30 marzo. In questo caso oltre a quello della balneazione è previsto anche il divieto di accedere alle piscine, alle docce, alle aree attrezzate per scopi ludici e sportivi sempre che le predette zone siano delimitate e segnalate con appositi cartelli.

Per chi decide di andare con il proprio cane nella spiaggia loro riservata ci sono regole precise da rispettare e cioè quelle previste dal già citato articolo 3 della legge regionale e dall'articolo 2 della stessa. Questo vuol dire portarsi sempre dietro il libretto vaccinazioni del proprio cane o comunque un'idonea certificazione, non portare al mare i cani femmina qualora siano del periodo di calore e far sì che i proprio amici a quattro zampe restino sempre nel perimetro dell'ombrellone o comunque vicini al proprietario o il detentore. Nel caso glia animali non siano identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo si rischia la sanzione.

Il proprietario garantisce inoltre lo stato di salute e di benessere e in caso contrario è chiamato a risponderne personalmente; suo obbligo è anche quello di raccogliere le deiezioni del proprio cane e coprire con acqua, anche di mare, quelle liquide.

L'ordinanza firmata da De Martinis prevede anche che al fine di garantire l'igiene dell'animale e la sua protezione dal caldo devono essere predisposte aree dove porterli rinfrescare.

Eccetto dunque che nella “bau beach” è vietato il transito, la sosta e il bagno di qualsiasi animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, su tutta la spiaggia di Montesilvano ad esclusione dei cani guida per i non vedenti e quelli muniti di brevetto per il salvamento.