Gli orari di apertura dell'ufficio elettorale e le modifiche di alcune sezioni a Montesilvano per le elezioni regionali

Il Comune di Montesilvano ha comunicato gli orari di apertura dell'ufficio elettorale in occasione delle elezioni regionali del 10 marzo. L'ufficio infatti fornisce il servizio di rinnovo o richiesta di una nuova tessera elettorale da parte dei cittadini. Gli orari di apertura sono: mercoledì 6 marzo, giovedì 7 marzo, venerdì 8 marzo, sabato 9 marzo dalle 9 alle 18. Domenica 10 marzo, giornata delle elezioni, l'orario è dalle 7 alle 23.

Inoltre il Comune informa che gli elettori iscritti nelle sezioni n. 1 – 2 – 3 – 4 e 5 ubicate nella scuola media di via d’Annunzio, per votare dovranno recarsi nella scuola media Delfico in via San Francesco.