A Montesilvano l'opposizione chiede chiarimenti sulle barriere architettoniche lungo la strada parco

Anche a Montesilvano l'opposizione comunale entra nella questione delle barriere architettoniche lungo la strada parco, considerando il passaggio fra qualche mese dei primi filobus di Tua. I consiglieri omina Di Costanzo, Antonio Saccone per il PD e Gabriele Straccini e Giovanni Bucci del M5s plaudono la decisione della commissione garanzia del Comune di Pescara di approfondire l'argomento, ed hanno richiesto per mecoledì 19 ottobre una seduta a Montesilvano della commissione garanzia, durante la quale sarà chiamato a riferire l’assessore alla mobilità rispetto alle criticità della strada parco in ordine alle barriere architettoniche:

"Una situazione che se non sanata rischia di interdire l’utilizzo del mezzo agli utenti maggiormente fragili, come disabili, anziani, genitori con il passeggino e bambini. In questo modo, quella che dovrebbe essere una via al traffico alternativo, nata con tante criticità a partire dalla scelta del mezzo e dalle caratteristiche del tracciato, si sta rivelando un investimento colossale per una fruibilità davvero limitata, che tra l’altro rende difficile l’utilizzo e in taluni casi impedisce la completa mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, temporaneamente o permanentemente.

Siccome è sul territorio di Montesilvano che ricade la maggiore porzione dell’ex tracciato ferroviario, per circa i due terzi, e in diversi punti il marciapiede subisce notevoli restringimenti e dislivelli di quota, per fare chiarezza sullo stato attuale di accessibilità del tracciato e verificarne la rispondenza ai criteri e alle disposizioni tecniche dettate dalla normativa di settore"

Diverse realtà urbane, compresa Montesilvano, secondo i consiglieri non sono accessibili e su tutto il territorio si trovano criticità come nel caso di via Vestina, dove mancano marciapiedi o vi sono dislivelli non a norma:

"È fondamentale, per dare una risposta a una specifica richiesta del territorio e offrire un aiuto ai disabili e alle loro famiglie, che ci sia un’inversione di rotta, che veda il coinvolgimento già a partire dalle fasi di progettazione dei portatori di interesse più fragili." I consiglieri del Pd e del M5s poi manifestano i propri dubbi sull'utilizzo dei filobus nell'ex tracciato ferroviario:

"È paradossale che mentre lo Stato finanzia col bonus barriere la rimozione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, estendendolo non solo alle persone con disabilità, ma a tutti proprio per garantire un’integrale accessibilità, dall’altra abbia finanziato un’opera che, per come realizzata, anziché collegare le persone e alleggerire il traffico su gomma, rischia di diventare un canale unico di trasporto, che per mancanza di spazio impedisce un’area riservata al passaggio a piedi o su due ruote, e per di più scarsamente fruito e insidioso, specie per le persone con fragilità maggiori, che invece dovrebbero essere al centro dell’irrinunciabile processo inclusivo."