Incidente in un pastificio di Ortona, amputate tre dita a un operaio di Montesilvano

Un operaio di 52 anni di Montesilvano ha perso tre dita a causa di un incidente mentre era a lavoro nel pastificio De Cecco nella frazione Caldari di Ortona.

Come riferisce ChietiToday, l'incidente è avvenuto ieri mattina, lunedì 28 novembre, intorno a mezzogiorno.

Il 52enne montesilvanese è rimasto ferito a una mano dopo che la stessa si sarebbe incastrata in uno dei macchinari.

Lanciato l'allarme sul posto sono si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che hanno accompagnato il ferito in ospedale dove gli sono state amputate tre dita.

In base alla ricostruzione di quanto successo, l'operaio era al lavoro su un’impastatrice in avaria. Dopo che il macchinario è stato ripristinato, nonostante non ci fosse ancora l'elettricità, la catena interna si sarebbe improvvisamente rimessa in movimento e la mano dell’operaio è rimasta incastrata. Nella fabbrica sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Ortona e i funzionari dell’ispettorato del lavoro della Asl.