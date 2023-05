Operaio incensurato spacciava droga nella sua casa di Montesilvano, arrestato

Un uomo di 52 anni, un operaio incensurato residente a Montesilvano, è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti.

L'arresto è stato eseguito nel pomeriggio di martedì 2 maggio nel corso di un’operazione di polizia finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della squadra mobile hanno così arrestato un 52enne italiano, operaio incensurato, perché sarebbe stato trovato in possesso di 872 grammi di hashish.

L’uomo si sarebbe organizzato per poter spacciare comodamente dalla propria abitazione di Montesilvano. La circostanza non era passata inosservata agli uomini della sezione antidroga della mobile che, a seguito di servizi mirati, sono riusciti ad accedere nell’abitazione nella quale avrebbero rinvenuto delle dosi già preparate in un portaoggetti di una camera adibita a sala da pranzo, mentre in un ripostiglio sarebbe stato conservato il grosso della sostanza stupefacente, ancora non parcellizzata, insieme al materiale utile per la preparazione delle dosi e un bilancino di precisione.

L’indagato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto.