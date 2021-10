Omicidio-suicidio a Montesilvano, il sindaco De Martinis esprime vicinanza ai familiari delle vittime

Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, esprime vicinanza ai familiari delle vittime della tragedia in via Tagliamento.

In una casa si è consumato un omicidio suicidio che ha visto morire una coppia sui 50 anni.

«L’omicidio suicidio in via Tagliamento è una tragedia che ha colpito profondamente la nostra città», afferma il primo cittadino, «non avrei mai voluto apprendere un fatto del genere, una terribile vicenda di sangue che ha sconvolto l’intera comunità di Montesilvano. Al momento gli inquirenti stanno accertando la dinamica del gesto, che ha spinto un uomo ad assassinare la propria moglie e poi ad uccidersi. Un dramma che ha spezzato una famiglia, segnando inevitabilmente la vita del figlio della coppia, di soli 10 anni, di cui si stanno già occupando i nostri servizi sociali. Il vicinato che conosceva le vittime parla di bravissime persone, apprezzate da tutti. Mi stringo al dolore dei familiari delle due vittime, esprimendo loro cordoglio e vicinanza».