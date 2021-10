L'omicidio suicidio di Montesilvano a "Ore 14" su Raidue: si discute sul futuro del piccolo Daniel [VIDEO]

Il programma di Raidue "Ore 14" condotto da Milo Infante si è occupato nel pomeriggio di oggi 19 ottobre del caso dell'omicidio suicidio di Montesilvano, in via Tagliamento, avvenuto venerdì 15 ottobre scorso. La trasmissione, in particolare, dopo aver ripercorso la cronaca della vicenda che ha visto la morte di una coppia di cittadini romeni di 50 anni, si è focalizzata soprattutto sulla questione del futuro di Daniel, il figlio di 11 anni della coppia che al momento della tragedia si trovava a scuola e al quale gli assistenti sociali e i parenti arrivati dalla Romania hanno rivelato della morte dei genitori solo ieri 18 ottobre. Sul web è stata aperta una raccolta fondi per aiutare il bambino rimasto orfano e l'obiettivo è riuscire a garantire una crescita serena al piccolo Daniel, che probabilmente lascerà l'Italia per essere affidato a qualche parente.

Il servizio dal minuto 24 della puntata: https://www.raiplay.it/video/2021/10/Ore-14---Puntata-del-19102021-da1f466f-0fd0-4b7a-afa5-1e8b7542757f.html