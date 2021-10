Omicidio suicidio a Montesilvano, oggi l'autopsia sulla coppia di via Tagliamento

Nella mattinata di oggi 18 ottobre verranno eseguite le autopsie sui corpi della coppia 50enne di nazionalità romena, trovata morta nell'abitazione di via Tagliamento 11 lo scorso venerdì, a seguito di un omicidio suicidio. L'esame eseguito dal medico legale fornirà dettagli e informazioni per ricostruire in modo preciso la dinamica dei fatti, con il marito che avrebbe prima tentato di strangolare la moglie e poi l'avrebbe accoltellata con diversi fendenti uccidendola. Subito dopo, avrebbe rivolto il coltello verso se stesso con un colpo all'addome.

Dalla prima ispezione cadaverica si è scoperto che la donna avrebbe cercato di difendersi, ipotesi confermata dalle testimonianze dei vicini che hanno raccontato di aver udito, verso le 8,30 quando il figlio di 10 anni era stato accompagnato a scuola, delle urla di entrambi. L'uomo, un 50enne che attualmente era in cassa integrazione e che lavorava come muratore, sembra fosse in uno stato di depressione da diversi mesi, e come riferiscono i conoscenti era cambiato, dimagrito ed usciva di casa molto raramente.