Tre giorni di cultura e libri in largo Venezuela a Montesilvano con "Oltre le parole"

Anche quest'anno torna in largo Venezuale a Montesilvano il festival “Oltre Le parole” dal 19 al 21 luglio con letteratura, musica, arte e cultura e presentazioni di libri con prestigiosi autori, intervallati da spettacoli e letture. Il sindaco Ottavio De Martinis ha commentato.

"Alla sua quarta edizione, il festival va ad arricchire il già nutrito cartellone delle manifestazioni di Montesilvano e rappresenta, in chiave culturale, la punta di diamante del nostro programma estivo. In linea con il passato, abbiamo voluto che la cultura continuasse a crescere e ad avere uno spazio importante sul nostro territorio. A tal proposito, a nome di tutta l’amministrazione comunale, ringrazio Marcello Nicodemo, anima e direttore artistico della rassegna e tutti i suoi preziosi collaboratori. Invito tutti voi a prendere visione del variegato programma riportato nella locandina o sul sito www.oltreleparole.net e ad essere presenti a questo meraviglioso connubio di arti. Un festival che vuole appunto andare “oltre le parole” e scavare nei sentimenti, nelle ragioni e nella profondità dell’essere dello scrittore, tutti aspetti che hanno contribuito alla nascita di testi che poi si sono rivelati di assoluto successo. "

Spazio anche alla musica con tre band: “Pino Ruggieri Swing Trio”, “Turn Around Jazz Trio” con Simona Capozucco e “Playing Burt Bacharach Trio”. Spazio anche per l’arte con l’esposizione di vari artisti curata da Stefy Ponzi e spazio per il teatro. Nel corso delle serate, gli attori Tiziana Di Tonno, Mario Massarotti e alcuni allievi della Scuola civica di yeatro, leggeranno piccoli estratti dei libri presenti nel programma del Festival. Un evento gratuito imperdibile per gli amanti della cultura in tutte le sue forme.