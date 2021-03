Rinvenuti oggetti sacri durante una perquisizione domiciliare a Pescara

I carabinieri di Montesilvano, nell'ambito delle attività di contrasto alla detenzione e consumo di stupefacenti, hanno eseguito ieri una perquisizione domiciliare a carico di un 35enne di Pescara. Nel corso dell'intervento, oltre a rinvenire un piccolo quantitativo di eroina e un bilancino di precisione, i militari hanno anche trovato degli oggetti sacri per i quali l'uomo non ha saputo dare giustificazione per il possesso. Ora le indagini cercheranno di capire se si tratta di oggetti provenienti da qualche furto commesso in provincia di Pescara.