"Il nuovo scenario economico per le piccole imprese", a Montesilvano il convegno di Federalbeghi e Intesa Sanpaolo

"Il nuovo scenario economico per le piccole imprese".

Questo il titolo dell'evento organizzato da Federalberghi Abruzzo e Intesa Sanpaolo che si terrà lunedì 20 marzo alle ore 15 nel Grand Hotel Adriatico in via Maresca a Montesilvano.

Intesa Sanpaolo e Federalberghi Abruzzo hanno condiviso, attraverso un accordo di collaborazione, un programma di iniziative con condizioni dedicate per supportare la crescita e favorire gli investimenti verso la trasformazione digitale e sostenibile.

L’incontro si propone di approfondire le soluzioni pensate per le piccole imprese per favorirne la ripresa e affrontare le sfide di un contesto in rapida evoluzione. L'introduzione ai lavori sarà di Roberto Gabrielli, direttore regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo e di Giammarco Giovannelli, presidente Federalberghi Abruzzo. Rosa Maria Vitulano, economista territoriale-direzione studi e ricerche Intesa Sanpaolo parlerà di "Scenario e trend con focus territoriale", mentre Carmine Puglielli, direttore area impresa Abruzzo Intesa Sanpaolo approfondirà "L’accordo tra Intesa Sanpaolo e Federalberghi Abruzzo: presentazione dei contenuti". Introduce e modera la giornalista Eleonora Lopes. In apertura e chiusura del convegno si terranno due sessioni di business speed date con i rappresentanti di Intesa Sanpaolo aperte agli imprenditori partecipanti.