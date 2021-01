Nuovo Saline Onlus scopre alcune reti nel fiume per la cattura delle anguille [FOTO]

Dopo aver scandagliato in profondità le acque e i margini fluviali con i metal detector per rintracciare rifiuti sotterrati, i tecnici di Nuovo Saline Onlus hanno scoperto un nuovo attacco all'ecosistema che va assolutamente denunciato alle autorità competenti. Sono state rinvenute, sul fiume Tavo e in altri affluenti, alcune nasse utilizzate per la cattura delle anguille.

Si tratta di una specie protetta, come riconosciuto dalla Regione Abruzzo, e ne sono vietate sia la pesca sia la commercializzazione. Un triste fenomeno che va soppresso definitivamente, con la speranza che tali azioni criminali non restino impunite