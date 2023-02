Nuovo manto sintetico per il campo da calcio "Speziale" di Montesilvano

È in arrivo un nuovo manto da gioco in erba sintetica per il campo da calcio "Galileo Speziale" di Montesilvano, situato in via Ugo Foscolo. Ne dà notizia l'assessore comunale allo sport, Alessandro Pompei, parlando di "un passo alla volta, per il bene dello sport e della nostra città". Ricordiamo che a fine agosto, poco prima dell'avvio del campionato di eccellenza, erano stati sostituiti i fari con la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione.

Anche una copertura per gli spalti sarebbe necessaria, e a tale proposito Pompei spiega che "stiamo preparando delle progettualità per intercettare i finanziamenti con cui realizzare la copertura". E, a chi gli fa notare che ci vorrebbe anche la sostituzione dell'asfalto in via Foscolo, l'assessore risponde che "verrà rifatto presto, come anche in via Flaiano". Inoltre in futuro non mancheranno altresì interventi di restyling per il bocciodromo.

Tornando al campo "Speziale", nei mesi scorsi era stata deliberata dalla giunta De Martinis una variazione di bilancio di 159mila euro che, sommate ad un finanziamento di 150mila euro già ottenuto dalla Regione Abruzzo, verranno utilizzati per sostituire il manto erboso del campo sportivo. L’intervento verrà realizzato alla fine della stagione sportiva 2022/2023. Si procederà dunque alla sostituzione del manto erboso sintetico della struttura ormai ammalorato da tanti anni di utilizzo.