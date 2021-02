In settimana termineranno i lavori nel nuovo distretto sanitario di Montesilvano

Ancora pochi giorni e poi saranno terminati i lavori nel nuovo distretto sanitario della Asl di Montesilvano in via Di Vittorio.

L'intervento infatti si concluderà entro la prossima settimana come fanno sapere il sindaco Ottavio De Martinis, il consigliere Valter Cozzi, la responsabile del distretto sanitario, Rita Mazzocca dopo un sopralluogo con i tecnici comunali e della azienda Usl di Pescara per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

La struttura verrà consegnata alla Asl i primi di marzo.

Al momento nel nuovo distretto sono in funzione l’Usca, le vaccinazioni, il consultorio, un servizio per le gestanti, le commissioni di invalidità civile e i tamponi molecolari. «Siamo perfettamente in linea con il cronoprogramma», evidenzia De Martinis, «sono stati rispettati tutti i tempi e i lavori si concluderanno i primi di marzo. Abbiamo ragionato su degli ulteriori ambulatori all’interno della nuova struttura con la Asl, con la quale c’è una proficua collaborazione. Siamo molto soddisfatti di regalare alla città il nuovo distretto, che sarà funzionante con servizi in più per dare risposte maggiori al territorio».

«I tecnici stanno rivestendo il pavimento della struttura con il linoleum, ancora pochi giorni per l’asciugatura e riconsegneremo la struttura alla Asl», aggiunge Cozzi, «la quale inizierà il trasloco degli ambulatori e l’organizzazione di nuovi servizi. Sono stati conclusi anche i lavori relativi agli impianti di riscaldamento e di aria condizionata e sono state verniciate tutte le pareti degli ambienti».