Entra in servizio nel Comune di Montesilvano il nuovo dirigente del settore pianificazione territoriale e urbanistica

Nuovo dirigente per il settore pianificazione territoriale e urbanistica del Comune di Montesilvano. Si è insediato infatti Domenico Fineo, architetto, 46 anni, nato a Gravina in provincia di Bari e residente dal 2010 a Montesilvano e in Abruzzo dal 1996 come ha spiegato il sindaco Ottavio De Martinis che martedì 2 maggio lo ha accolto ufficialmente nel municipio. Dal 2005 al 2011 ha lavorato al Comune di Silvi come istruttore tecnico dell’ufficio anti abusivismo; dal 2017 è stato a Pescara allo sportello unico per l’edilizia e dal luglio 2017 al Comune di Pianella come funzionario tecnico, responsabile dell’area gestione del territorio occupandosi in particolare di Suap (Sportello unico per le attività produttive), urbanistica, lavori pubblici e patrimonio. Da gennaio 2023 è anche responsabile dell’ufficio tecnico di Farindola e coordina la commissione valanghe.

De Martinis ha commentato:

"La sua esperienza, la comprovata professionalità e la piena conoscenza della macchina amministrativa assicurano continuità all'ottimo lavoro svolto in questi anni dal predecessore Gianfranco Niccolò che, per motivi personali ha lasciato l'incarico e al quale tutta l'amministrazione rivolge un sentito ringraziamento. Il nuovo dirigente andrà a guidare un settore molto importante come quello della pianficazione territoriale strategico e fondamentale per il futuro della nostra città. A lui i migliori auguri di buon lavoro a nome dell'intera amministrazione comunale."