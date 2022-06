Nuovo direttore artistico per la scuola civica di Musica di Montesilvano: arriva Paolo Talanca

Nuovo direttore per la scuola civica di musica di Montesilvano. Si tratta di Paolo Talanca che è stato nominato direttore artistico come annunciato dal sindaco Ottavio De Martinis che ha ringraziato per il lavoro svolto Ildebrando D'Arcangelo che si era recentemente dimesso:

"C'era la necessità di nominare una figura professionale e competente. Paolo Talanca oltre che grande passione, ha esperienza e competenza tali da assicurare alla scuola tutto quanto necessario affinché non solo mantenga l'ottimo livello raggiunto ma possa ulteriormente crescere." Paolo Talanca è un critico musicale, giura del premio Tenco, giurato e presentatore del premio De Andrè, scrittore musiclae per il Fatto Quotidiano e l'Avvenire, docente e formatore docente per l'introduzione della canzone a scuola come metodologia didattica per la casa editrice "La scuola", dal 2012 al 2014 ha rivestito il ruolo di consigliere comunale di Montesilvano e ideato "Montesilvano d'autore".