Nuovo appello dell'Udc di Montesilvano: "Pronti a correre da soli senza unità del centrodestra"

«Il centrodestra ritrovi l'unità. Pronti a correre da soli, altrimenti».

È chiaro il nuovo messaggio che lancia Vittorio Iovine, coordinatore cittadino dell'Udc di Montesilvano riguardo al centrodestra che, almeno per il momento, non ha trovato un'unità rispetto al candidato sindaco.

Il sindaco uscente Ottavio De Martinis ha presentato la sua ricandidatura sostenuto però solo da Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Manca la Lega, partito di cui il primo cittadino faceva parte, che punta sull'ex assessore Anthony Aliano. «Il sostegno politico dell'Unione di Centro all'amministrazione di Montesilvano guidata dal sindaco Ottavio De Martinis è doveroso corollario del vincolo di coalizione. Per questo, nel permanere delle diverse prospettive, non smetteremo di adoperarci fino all'ultimo giorno utile per l'unità della coalizione di centrodestra. Siamo anche pronti a correre da soli al centro, se le divisioni dovessero permanere».