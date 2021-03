Iniziati i lavori di sistemazione dei semafori in via Vestina a Montesilvano, avranno il conto alla rovescia

Sono stati avviati a Montesilvano i lavori per la sistemazione dei semafori in via Vestina.

Il primo si trova all’incrocio con via Tamigi e l’altro a quello con via Marco Polo e via Toscanini.

Si tratta degli ultimi due interventi, all’intero dell’appalto realizzato lo scorso autunno, per l’ammodernamento di tutti gli impianti semaforici presenti in città.

La polizia locale e l’assessore alle Manutenzioni Alessandro Pompei hanno effettuato un sopralluogo per verificare l’inizio del cantiere.

«Abbiamo provveduto all’ammodernamento dei semafori esistenti», afferma l’assessore Pompei, «e all’installazione di impianti countdown, per migliorare la sicurezza stradale di pedoni, ciclisti e automobilisti, fornendo un’utile informazione sui tempi di percorrenza negli incroci».

Semafori tutti dotati di countdown per la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti.