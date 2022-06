A Montesilvano nuovi marciapiedi in via Filandia e lavori sul manto stradale del lungomare

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ha annunciato l'avvio dei lavori di sistemazione e rifacimento dei marciapiedi in via Filandia. Il primo cittadino, infatti, assieme all'assessore alle manutenzione e servizi Deborah Comardi ha effettuato un sopralluogo sul posto, in un'area che fino ad oggi era nel degrado con erbacce alte anche più di due metri e rifiuti.

Sempre il sindaco ha anche ricordato che sono in corso lavori notturni per il rifacimento dell'asfalto e della segnaletica orizzionale sul lungomare, in vista della stagione estiva e dei prossimi campionati italiani di Triathlone. A tal propostio, ricordiamo che l'evento si terrà il 10,11 e 12 giugno e per questo la notte del 6 giugno un tratto del lungomare fra via Adige e via Marinelli è rimasto chiuso al traffico per consentire le operazioni senza dover provocare code e disagi durante le ore diurne.