Lavori in corso nel cimitero di Montesilvano per la costruzione di 120 nuovi loculi

Lavori in corso nel cimitero comunale di Montesilvano per la realizzazione di 120 nuovi loculi.

L'area interessata è quella nuova cimiteriale a est del perimetro già esistente.

La spesa totale è di circa 150mila euro e il cantiere sarà chiuso entro la fine del mese di luglio.

Così commenta l'intervento l'assessore ai Servizi Cimiteriali, Alessandro Pompei : «Grazie a questo ampliamento, non solo garantiamo un servizio necessario e indispensabile al cittadino, ma riusciamo soprattutto ad annullare una delibera di giunta di qualche mese fa attraverso la quale, vista la carenza di loculi, avevamo temporaneamente escluso la possibilità di tumulazione per i non residenti».

Questo aggiunge il sindaco Ottavio De Martinis: «In ottica di qualificazione e miglioramento dei servizi cimiteriali, sono in corso anche i lavori per la realizzazione di 19 nuove cappelle gentilizie. Per fine settembre, data di fine lavori, riusciremo a garantire circa 500 nuove sepolture all'interno del cimitero. Infine, l'amministrazione sta valutando l'acquisto di un software che permetterà una più facile identificazione dei defunti all'interno del cimitero e permetterà ai familiari, specialmente coloro che non risiedono in città, di fare manutenzione o di recapitare un mazzo di fiori sulla tomba del proprio caro direttamente da un'applicazione dedicata».