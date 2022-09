A Montesilvano prendono servizio i nuovi dipendenti comunali

Hanno preso servizio i 4 nuovi dipendenti del Comune di Montesilvano.

Si tratta dei vincitori del concorso di istruttore direttivo amministrativo e di istruttore direttivo contabile, indetto nei mesi scorsi.

I nuovi dipendenti sono Giuseppe Polidoro, istruttore direttivo contabile, 44 anni residente a Pescara, ma originario di Torino di Sangro, assegnato all’ufficio tributi. Polidoro conta esperienze precedenti nei Comuni di Morro d’Oro, Nereto e Silvi come amministrativo e contabile nei settori finanziari e di ragioneria.

Come istruttore direttivo amministrativo due donne e un uomo: Giuseppina Pezzicoli, 30 anni di Lesina, assegnata all’ufficio delibere e contratti, aveva lavorato precedentemente al Comune di Foggia assegnata alle politiche come amministrativa e Virginia Ferretti, 27 anni di Atri, laureata in giurisprudenza a dicembre scorso, è alla prima esperienza lavorativa. Infine, Luca De Rita, 37 anni di Termoli, ha avuto già esperienza al Comune di Ortona e prima della pandemia come avvocato, sempre in Molise.

Soddisfatto il vice sindaco, con delega al Personale, Paolo Cilli: «Siamo felici di essere riusciti a fare dei concorsi, l’ente non li faceva dal 2004 e i dipendenti che hanno appena preso servizio sono solo alcuni di coloro che dovranno essere assunti a breve. Abbiamo ancora le assunzioni dei vigili e di un architetto e siamo soddisfatti perché andranno a rinvigorire la pianta organica comunale. Il nostro Comune è fortemente sotto organico e sono previste ulteriori assunzioni nelle prossime settimane, scorrendo la graduatoria degli ultimi concorsi per attingere ulteriori unità lavorative».