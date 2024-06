In arrivo a Montesilvano 100 nuovi cassonetti stradali di grande volumetria per i rifiuti

In arrivo a Montesilvano oltre 100 nuovi cassonetti stradali dalla grande volumetria. Lo hanno fatto sapere Società Formula Ambiente Spa e Pulchra Ambiente Srl che si occupano della raccolta rifiuti e igiene urbana, che nei prossimi giorni si appresteranno a sostituire molti cassonetti stradali, oramai obsoleti e vetusti, con nuovi cassonetti di grande volumetria per la raccolta RSU, della carta e del multimateriale (plastica e lattine).

Saranno sostituite sul territorio comunale, circa 30 postazioni, per un totale di oltre 100 cassonetti nuovi. Le aree comunali interessate alla citata sostituzione saranno: Corso Umberto, Via Vestina e Via Aldo Moro. Il sindaco Ottavio De Martinis:

"Anche la raccolta stradale ha bisogno dell‘impatto visivo in modo da poter indurre i cittadini ad un corretto conferimento dei propri rifiuti". Il vicesindaco Paolo Cilli, richiama l’attenzione di tutti i cittadini ad utilizzare i servizi a disposizione della cittadinanza per conferire in modo corretto ad appropriato i rifiuti.

Infatti, sul territorio comunale, oltre ai cassonetti stradali, sono presenti ben 6 isole ecologiche informatizzate e due centri di raccolta rifiuti quest’ultimi aperti dal lunedì al sabato, con orari prestabiliti e reperibili sia sul sito istituzionale dell’ente, sia su quello delle Società Formula Ambiente Spa / Pulchra Ambiente Srl al seguente indirizzo: formulambiente.it/montesilvano

"Il tutto per conseguire un duplice risultato positivo, sia dal punto di vista ambientale, sia in termini di incremento delle percentuali di raccolta differenziata, che si attesta ad un valore medio di ben oltre il 40%. Dato quest’ultimo anche necessario per il conseguimento della tanto attesa bandiera blu."