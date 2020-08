Nuova Pescara, anche il Comune di Montesilvano replica ad Antonelli

Dopo il Comune di Spoltore, anche quello di Montesilvano replica al presidente del consiglio Marcello Antonelli sul tema della Nuova Pescara. In una lettera, il sindaco Ottavio De Martinis e il presidente del consiglio comunale Ernesto De Vincentiis si rivolgono al collega pescarese definendo "intempestivo e inopportuno" il suo intervento pubblico:

"Anziché paventare l’avvio di un commissariamento sarebbe stato più sensato richiedere coralmente una immediata proroga al progetto di fusione. È vero che l’art. 9 della l.r. 26/18 lo prevede, ma siamo certi che anche il consiglio regionale ritiene quella del commissariamento una strada improponibile. Nessuno, in questo momento, sente il bisogno di accelerare un processo che per la sua complessità richiede tempi più lunghi e riflessioni più accurate. La discriminante di un percorso così delicato non può essere la velocità nel concluderlo".