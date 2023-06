Una nuova mensa per la scuola di via Almirante a Montesilvano: approvato il progetto da 384 mila euro

La giunta comunale di Montesilvano ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova mensa comunale per la scuola in via Almirante. Il Comune aveva partecipato al bando Pnrr per l'assegnazione dei fondi necessari per realizzare l'opera, e il progetto è stato approvato dal ministero dell'istruzione con una somma stanziata di 384,451 euro. Il fabbricato sorgerà su un terreno comunale e, come si legge nella delibera "tale intervento è necessario per poter rispondere al crescente trend della popolazione scolastica e al conseguente reperimento di strutture idonee e rispettose delle norme in materia di sicurezza e igenico-sanitarie vigenti".

Sempre a Montesilvano, nei giorni scorsi è stato approvato un altro importante progetto, quello del bocciodromo fra via Chiarini e via Rimini. I lavori partiranno tra luglio e agosto e la ditta che si aggiudicherà la gara avrà 120 giorni di tempo per ultimare la struttura, progettata dall’ingegnere Sandro Centorame. Questa settimana sarà espletata la gara d'appalto e, a fine giugno, l’opera verrà affidata a una ditta vincitrice. Il dirigente tecnico che sta portando avanti tutta la documentazione è l’architetto Fabio Ciarallo, il rup l’architetto Antonio Petitti.