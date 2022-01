Installata la nuova illuminazione dell'antistadio in via Senna a Montesilvano

L'amministrazione comunale di Montesilvano ha fatto sapere di aver provveduto all'installazione dell'illuminazione pubblica all'antistadio “Cianfarani” di via Senna. L'annuncio è stato fatto sulla pagina Facebook ufficiale dell'ente, aggiungendo che a breve partiranno anche i lavori di ammodernamento degli spogliatoi e la riqualificazione del campo adiacente in erba naturale. Lo scorso 3 dicembre si è proceduto ad aggiudicare la gara per l’assegnazione degli impianti sportivi di via Senna a favore della Delfino Pescara 1936 S.p.a. per la durata di quattordici anni. Il sindaco Ottavio De Martinis ha aggiunto:

“Il nuovo gestore provvederà a sistemare l’area e in primavera gli impianti potrebbero essere già pronti. L’amministrazione comunale ha provveduto a sistemare l’illuminazione e a breve inizieranno anche i lavori di riqualificazione dei locali adibiti a spogliatoi. Siamo soddisfatti anche di aver concluso l’iter di assegnazione delle strutture ad una società come la Pescara Calcio, che siamo certi farà ottime cose nella nostra città”. L'assessore allo sport Alessandro Pompei ha aggiunto che sul campo verrà ad allenarsi la prima squadra della Delfino Pescara, mentre la squadra della Primavera sulla stessa superficie disputerà le gare casalinghe contro le formazioni più blasonate della serie A:

"Nell’antistadio ci saranno degli spazi disponibili in capo al nuovo gestore. Dopo i lavori per l'illuminazione, attesa da tantissimo tempo all'antistadio, sistemeremo definitivamente anche gli spogliatoi per rilanciare un impianto che da sempre rappresenta una grande opportunità per le società sportive del territorio”.