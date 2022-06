Giochi inclusivi e sicuri per i bambini: riaperta l'area giochi del parco Giovanni Paolo II

Una buona notizia per i bambini di Montesilvano: l'area giochi del parco Giovanni Paolo II ha riaperto e lo ha fatto all'insegna dell'inclusione dato che quelli presenti sono accessibili anche ai disabili. Ieri l'ultimo sopralluogo e subito dopo la riconsegna alla città, del sindaco Ottavio De Martinis, il vicesindaco Paolo Cilli, l'assessore comunale allo sporto Alessandro Pompei e l'assessore comunale alle manutenzioni Deborah Comardi.

Il sindaco De Martinis e i componenti della giunta presenti all'inagurazione

Ad avviare il progetto era stato l'ex assessore Cilli, con i lavori di riqualificazione conclusisi sotto la guida di Pompei che ha preso il suo posto in giunta. Da tutti arriva la raccomandazione perché i giochi vengano usati con responsabilità così che tutti possano per molto tempo, fruirne. “Il parco Giovanni Paolo II è un parco molto frequentato, probabilmente il più importante della città e per questo era necessario intervenire – dichiara De Martinis -. Questo è solo una tappa della campagna di riqualificazione dei parchi cittadini che questa amministrazione porta avanti da tempo: sono già stati rivitalizzati il parco della Libertà, è stata fatta un'importante manutenzione al parco Le vele e al Parco delle fiabe. Nelle prossime settimane verranno riqualificati il Parco di Resta in via Mincio e quello in via Salieri”. “Sono stati installati dei giochi accessibili inclusivi di ultima generazione – sottolinea Pompei -; è stata installata anche una teleferica ed è stato applicato un tappeto anti trauma per garantire l'incolumità dei tanti bambini che lo utilizzeranno. Inoltre abbiamo avuto il pensiero di colorarlo con un disegno che raffigura un clown, un cilindro con coniglio dentro, per renderlo esteticamente più apprezzabile”. “Non solo ho voluto fortemente la riqualificazione di questo parco importante al centro della città - conclude Cilli -. Seguendo da vicino l'avanzare dei lavori, ma soprattutto ho proposto in prima persona e ottenuto l'installazione di una teleferica. Quest'ultima rappresenta una delle maggiori richieste, a dimostrazione che si tende sempre di più a creare aree con giochi che escano dalla solita combinazione scivolo-altalena-gioco a molla”.