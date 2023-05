VIDEO | Taglio del nastro per la nuova ambulanza della Croce Rossa di Montesilvano donata dal Comune

Grande festa in piazza Diaz per la nuova ambulanza di ultima generazione donata dal Comune alla Croce Rossa di Montesilvano

Il Comune di Montesilvano ha consegnato ufficialmente alla Croce Rossa la nuova ambulanza che gli ha regalato.

La consegna è stata fatta dal sindaco Ottavio De Martinis alla presidente del comitato di Penne della Croce Rossa, di cui Montesilvano fa parte, Stefania Altigondo, e al presidente montesilvanese Franco Pomponio.

Presente anche il presidente regionale della Cri, Gabriele Perfetti.

Numerosi i volontari presenti, a Montesilvano sono circa 70 in tutto. La nuova ambulanza si affianca alle 6 già in dotazione ma potrà essere utilizzata per i servizi di emergenza/urgenza essendo dotata di tutte le attrezzature necessarie.