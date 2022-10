Da 80 anni mano nella mano: a Montesilvano Bruno ed Antonietta festeggiano le "nozze di quercia" [FOTO]

Insieme da 80 anni. Non è certamente da tutti arrivare a festeggiare le nozze di quercia, ma Bruno Russi e Antonietta Rotoloni lo hanno fatto ieri. La coppia, che vive a Montesilvano, è convolata a nozze il 28 ottobre del 1942. Una data scelta non a caso: sposarsi il giorno dell'anniversario della marcia su Roma, infatti, voleva dire ricevere un premio in denaro.

Giovanissimi hanno affrontato momenti difficili, ma insieme sono riusciti a superarli e proseguire, mano nella mano, un cammino fatto di sacrifici, condivisioni, ma anche belle soddisfazioni. Bruno ha dedicato la sua vita al lavoro, allo studio e alla famiglia diventando imprenditore, avvocato matrimonialista e giudice e scrivendo diverse autobiografie. Antonietta si è occupata della casa, ma anche dell'azienda. L'ultima battaglia vinta insieme quella del covid. Lo hanno preso insieme e sono stati portati insieme in ospedale. Stando ai racconti dei volontari della croce rossa si sono sempre tenuti per mano convinti che questa volta non ce l'avrebbero fatta. Non è stato così e ieri hanno potuto festeggiare un anniversario davvero unico e tante storie hanno ancora da raccontare ai loro nipoti.

Un'occasione speciale che ha spinto il sindaco Ottavio De Martinis e il presidente del consiglio comunale Erneste De Vincentis a portare di persona i loro auguri. “Ho rivolto le mie felicitazioni anche a nome di tutta la città di Montesilvano per l'importante traguardo raggiunto. Oggi è raro festeggiare le nozze di quercia. Bruno e ad Antonietta – dichiara il sindaco - sono un esempio per tante generazioni. Auguro loro di proseguire una vita serena circondata dall’affetto dei figli e dei loro bis e tris nipoti”.