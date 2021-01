Notte di San Silvestro impegnativa per i carabinieri di Montesilvano: il bilancio

Anche nella notte di fine anno priva di veglioni e feste in piazza c'è stato da lavorare per i carabinieri di Montesilvano. L'ordine e la sicurezza pubblica sono stati garantiti grazie ad un servizio straordinario di prevenzione ad ampio raggio, con servizi di controllo in strada e nelle abitazioni dei 32 soggetti che stanno scontando la detenzione domiciliare.

Impegnate numerose pattuglie dell'aliquota radiomobile e delle stazioni di Montesilvano, Città Sant'Angelo, Collecorvino e Loreto Aprutino. Su un totale di 80 veicoli fermati e 120 persone identificate sono state riscontrate 2 violazioni alle norme emanate dal nuovo Dpcm e quattro infrazioni stradali.

Così si è espresso il tenente Donato Agostinelli al termine della lunga nottata di attività: "Mi sia concesso ringraziare i militari per l'impegno profuso nelle festività di fine anno. Un plauso va alla popolazione che si è ben comportata, nel pieno rispetto delle regole e delle norme impartite".